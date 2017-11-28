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    سياسة


    انتهاء المراقبة في خط الجبهة

    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انتهت اليوم المراقبة في خط الجبهة قرب محافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق لحالة وقف إطلاق النار وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني آنجي كاسبيشيك المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومساعداه الميدانيان ميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بيتريكا وأوغنين جوفيتش ومارتن شوستر.

    AZERTAG.AZ :انتهاء المراقبة في خط الجبهة
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