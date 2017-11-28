الرئيس إلهام علييف يتفقد المجمع السكني الجديد لـ1170 نازح من كاراباخ المحتلة

تارتار، 28 نوفمبر (أذرتاج).

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الظروف المهيأة في المجمع السكني الجديد الذي أنشئ لـ1170 نازح من قراباغ الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.

قام الرئيس علييف بتفقد منزل النازحة السيدة باكزه محمدوفا التي نزحت من محافظة أغدام.

قال رئيس لجنة الدولة في شئون اللاجئين والمشرَّدين علي حسنوف ان المساحة الاجمالية للشقق 88 ألف متر مربع. 120 شقة ذات غرفة و504 منها ذات غرفتين و472 منها ذات 3 غرف و80 منها ذات 4 غرف. سيتم توطين جزء من النازحين من محافظات كالباجار وأغدام ولاتشين وجبرائيل وشوشا المحتلة في هذه الشقق.

كما تم تشييد بنية تحتية لازمة منها مدارس وروضة أطفال ومدرسة موسيقية ومبنى اداري ومركز النادي والاجتماع ونقطة طب ومبنى للتلفون وتم تزويد كل المباني بالمستلزمات والمعدات الضرورية. قيل ان هذا المجمع هو السابع والتسعين الذي أنشئ للنازحين.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع لفيف من ممثلي مجتمع المحافظة والنازحين.

في الختام التقطت صورة جماعية تذكارية.