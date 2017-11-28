أغجبدي، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة إلى محافظة أغجبدي. أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة أغجبدي. قدم رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة شاهن محمدوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال الإنشاء والبناء المنفذة الحديقة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى أغجبدي

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