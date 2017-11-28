    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد

    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:١٠]

    صابر آباد، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة إلى محافظة صابر آباد.

    أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة صابر آباد.

    قدم رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة ناظم إسماعيلوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال الإنشاء والبناء المنفذة الحديقة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفلات إرساء حجر الأساس والتدشين في صابر آباد
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٢]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين متحف علم الدولة في أغجبدي
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٠٤]
    تدشين مبنى متحف التاريخ والآثار في أغجبدي بعد إعادة البناء
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٣:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى أغجبدي
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد