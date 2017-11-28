البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 29 نوفمبر
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:٣١]
باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ29 نوفمبر / تشرين الثاني.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 29 نوفمبر.
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