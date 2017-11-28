وزارة الضرائب: "القيمة المضافة" على المبلغ المدفوع الى الخارج لخدمات "أوبر"

باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج).

سيخضع المبلغ المدفوع من قبل المقيمين في أذربيجان لضريبة القيمة المضافة، ذلك على خدمات تاكسي "أوبر"، حسبما أعلنت وزارة الضرائب منذ الأول من ديسمبر لهذا العام.

أفادت أذرتاج نقلا عن الجمعية الأذربيجانية للبنوك ان الجمعية كانت قد عقدت في وزارة الضرائب عدة اجتماعات لمناقشة مسألة إخضاع "أوبر" وشركات تاكسي اخرى مملوكة للأشخاص غير المقيمين للضريبة. قد تم توزيع القرار الجديد الصادر عن إخضاع أوبر وشركات تاكسي اخرى مملوكة للأشخاص غير المقيمين بين جميع المصارف وشركات معالجة البطاقة.