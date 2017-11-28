القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم على الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية تقع على أراضي محافظة تارتار الأذربيجانية غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف قدم تحية إلى الرئيس القائد الأعلى العام إلهام علييف.

قيل إن راية القتال سلمها القائد الأعلى العام إلهام علييف إلى الوحدة العسكرية عام 2004.

قام القائد الأعلى العام الرئيس إلهام علييف بجولة تفقدية في الوحدة العسكرية حيث أحيط الرئيس إلهام علييف علما بأن الوحدة العسكرية واقعة على مساحة 6 هيكتارات تضم مبنى الأركان العامة و3 مساكن عسكرية ومطعم بسعة 360 جندي ومستودعات متنوعة وغرف مدنية وسائر الوحدات البنية التحتية وحظيرة للمراكب النقلية بسعة 100 سيارة.

وأطلع وزير الدفاع ذاكر حسنوف الرئيسَ القائد الأعلى العام إلهام علييف على الظروف العملية الحالية عند خط الجبهة.