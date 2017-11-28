    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار

    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٣:٥‎١]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم على الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية تقع على أراضي محافظة تارتار الأذربيجانية غرب البلاد.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف قدم تحية إلى الرئيس القائد الأعلى العام إلهام علييف.

    قيل إن راية القتال سلمها القائد الأعلى العام إلهام علييف إلى الوحدة العسكرية عام 2004.

    قام القائد الأعلى العام الرئيس إلهام علييف بجولة تفقدية في الوحدة العسكرية حيث أحيط الرئيس إلهام علييف علما بأن الوحدة العسكرية واقعة على مساحة 6 هيكتارات تضم مبنى الأركان العامة و3 مساكن عسكرية ومطعم بسعة 360 جندي ومستودعات متنوعة وغرف مدنية وسائر الوحدات البنية التحتية وحظيرة للمراكب النقلية بسعة 100 سيارة.

    وأطلع وزير الدفاع ذاكر حسنوف الرئيسَ القائد الأعلى العام إلهام علييف على الظروف العملية الحالية عند خط الجبهة.

    AZERTAG.AZ :القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفلات إرساء حجر الأساس والتدشين في صابر آباد
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٢]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين متحف علم الدولة في أغجبدي
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى صابر آباد
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٠٤]
    تدشين مبنى متحف التاريخ والآثار في أغجبدي بعد إعادة البناء
    القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار القائد الأعلى العام إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية بمحافظة تارتار