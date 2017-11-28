أغجبدي، 28 نوفمبر، أذرتاج شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل تدشين متحف علم الدولة على هامش زيارته لمحافظة أغجبدي غرب البلاد. وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف. ثم تفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة لدى متحف العلم. قاعة المعارض بالمتحف عبارة عن 3 وحدات تعرض فيها رموز الدولة عبر التاريخ. وفي مبنى المتحف المتكون من طابقين صالات للمؤتمر والاجتماع ومكتبة الكترونية وسائر الغرف الإدارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين متحف علم الدولة في أغجبدي

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