تعريفات النقل تنخفض بعد تشغيل سكة الحديد بين أسطارا الأذربيجانية – أسطارا الإيرانية

طهران، 28 نوفمبر (أذرتاج).

قال مدير قسم العلاقات الدولية لإدارة السكك الحديدية في ايران حسين عاشوري في حديثه مع أذرتاج ان التعريفات المطبقة على نقل البضائع ستنخفض بعد تشغيل سكة الحديد بين أسطارا الإيرانية وأسطارا الأذربيجانية.

أضاف عاشوري ان إيران وأذربيجان وروسيا وبيلاروس اتفقت على تخفيض التعريفات. وقال ان تخفيض التعريفات سينظم نشاط ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب" وسيجعله أكثر جذابا لبلدان آسيا الجنوبية والشرقية.

كما زاد عاشوري ان أعمال الانشاء في خط رشت – أسطارا مستمرة لتربطه بسكة حديد قزوين – رشت. اما سكة الحديد بين أسطارا الإيرانية واسطارا الأذربيجانية فسوف تشغل في نهاية ديسمبر.