تبيليسي، 28 نوفمبر (أذرتاج). تم التوقيع على مذكرة تعاون بين ميناء باكو البحري الدولي وميناء آناكالي البحري الجورجي. أفاد مراسل أذرتاج ان المذكرة تنص على تبادل المعلومات بين المينائين البحريين وزيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون بينهما.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة بين المينائين البحريين لأذربيجان وجورجيا

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