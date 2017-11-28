إثيوبيا تعين قنصلا فخريا في أذربيجان

التقى رئيس إدارة التشريفات بوزارة الخارجية الأذربيجانية السفير بروين ميرزازاده بالقنصل الفخري الإثيوبي المعين لدى أذربيجان جيهون علي اكبروف.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن القنصل الفخري جيهون علي اكبروف سلم أوراق اعتماده في الاجتماع السفيرَ بروين ميرزازاده.

وقال القنصل الفخري علي اكبروف انه يسعى خلال فترة تفويضه إلى تطوير الصداقة والعلاقات الثقافية والاقتصادية التجارية بين البلدين.

وأشار السفير بروين ميرزازاده إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل تطوير التعاون بين البلدين متمنيا للقنصل الفخري نجاحا في فعالياته.