إثيوبيا تعين قنصلا فخريا في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٢٧]
التقى رئيس إدارة التشريفات بوزارة الخارجية الأذربيجانية السفير بروين ميرزازاده بالقنصل الفخري الإثيوبي المعين لدى أذربيجان جيهون علي اكبروف.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن القنصل الفخري جيهون علي اكبروف سلم أوراق اعتماده في الاجتماع السفيرَ بروين ميرزازاده.
وقال القنصل الفخري علي اكبروف انه يسعى خلال فترة تفويضه إلى تطوير الصداقة والعلاقات الثقافية والاقتصادية التجارية بين البلدين.
وأشار السفير بروين ميرزازاده إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل تطوير التعاون بين البلدين متمنيا للقنصل الفخري نجاحا في فعالياته.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٤]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٢٦]
٢٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٨]
٢٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٤]
٢٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٢٧]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٥]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٢٦]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٩:١٩]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٨:١٩]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٨:١٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٤:٥٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٨:٥٤]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٤]
٢٥.١١.٢٠١٧ [٢١:٣٦]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٤:٤٥]
٢٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥]
٢٢.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك