إشهار كتاب مساعد الرئيس الأذربيجاني المترجم إلى الكازاخية في أستانا

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

جرى في 28 نوفمبر اليوم حفل إشهار كتاب «حوض بحر الخزر والبحر الأسود وجيواقتصادية جنوب القوقاز: سياسة أذربيجان للطاقة» المترجم إلى اللغة الكازاخية لمؤلفه علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية بمبادرة ودعم الأكاديمية التركية الدولية في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الأكاديمية التركية الدولية مؤلف مقدمة الكتاب دارخان خضر علي ألقى في الحفل كلمة أشار فيها إلى أهمية كبيرة سياسيا وعلميا للكتاب المشهر والمقدم إلى جماهير واسعة من قراء كازاخستان مفيدا أن دراسة المؤلف حوض بحر الخزر الذي يضم كازاخستان مباشرا مورد علمي مفيد للباحثين والدارسين والساسة والدبلوماسيين بما أن المؤلف دونه على أسس موضوعية منطلقا من السياق الإقليمي وليس من زاوية أذربيجان وحده مما زاد من أهمية الكتاب.

وقال سفير أذربيجان في كازاخستان رشاد محمدوف بدوره إن الكتاب يدرس ويحقق خصائص جيواقتصادية لحوض بحر الخزر والبحر الأسود وجنوب القوقاز ضمن أنظمة المصالح الدولية والإقليمية والمحلية مع تدقيق مصالح أذربيجان الإقليمية والجيواقتصادية وفي مجال الطاقة بموازاة مصالح القوى العابرة للقوميات في الإقليم والمنطقة.

وقال نائب الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزربايف لدى جمعية الشعوب الكازاخستانية أبو الفضل حامدوف أن الكتاب مورد مفيد كذلك بالنسبة لنحو مائتي ألف أذربيجاني مقيم في البلد.