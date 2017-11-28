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    قراباغ يتأهل لربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم

    ٢٨.١١.٢٠١٧ [٢١:٢١]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    التقى قراباغ الأغدامي منافسه قراداغ لوكباتان ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الشوط الأول من المباراة التي أدارها الحكم دينييف لم يشهد تسجيل هدف.

    وفي الشوط الثاني زاد صاحب الأرض من كثافة هجماته حتى فتح اسماعيلوف الحساب في د58. وضاعف الحساب بدرو في د81 ليتأهل قراباغ للدور ربع النهائي لهدفين دون رد.

    AZERTAG.AZ :قراباغ يتأهل لربع النهائي في كأس أذربيجان لكرة القدم
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