نفطجي يتجاوز زاقاتالا بخماسية نظيفة في كأس أذربيجان

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

حل زاقاتالا ضيفا على نفطجي الباكوي ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم اليوم 28 نوفمبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة التي قادها الحكم أحمدوف شهدت فتح الحساب المبكر حيث سجل دانيال هدفا في د8 لصالح صاحب الأرض إلى أن ضاعف الحساب نفسُه في د35.

كما تمكن بارغاس زيادة الحساب في د50 من ركلة الجزاء قبل أن ثلّث دانيال الحساب في د54 ليختم محمودوف الحساب عند الخمسة في د59 للإعلان عن تأهل نفطجي للدور ربع النهائي.