باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) يستمر انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. تم وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.16 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.45 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.69 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.30 دولارا.

AZERTAG.AZ : انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية

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