    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١٠:٢١]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يستمر انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.16 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.45 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.69 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.30 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٢١]
    انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٠]
    ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
    ٢٥‎.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٩]
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 65 دولارا
    ٢٥‎.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٢]
    ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
    انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية