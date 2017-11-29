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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء كرواتيا

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١١:٢٨]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا ووزيرة الاقتصاد وريادة الأعمال والتجارة والرئيسة المشاركة للجنة المشتركة السيدة مارتينا داليسين والوفد المرافق لها.

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