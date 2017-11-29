باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا ووزيرة الاقتصاد وريادة الأعمال والتجارة والرئيسة المشاركة للجنة المشتركة السيدة مارتينا داليسين والوفد المرافق لها.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء كرواتيا

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