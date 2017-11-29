باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل غونزاليس سانز.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية جمهورية كوستاريكا

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