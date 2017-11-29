عقد اجتماع ثلاثي أول لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان في باكو
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٣:٣٧]
باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
سيعقد غدا في باكو اجتماع ثلاثي أول لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان ألمار محمدياروف ومولود جاويش أوغلو وخواجة محمد آصف.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي أنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.
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