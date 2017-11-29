باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) سيعقد غدا في باكو اجتماع ثلاثي أول لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان ألمار محمدياروف ومولود جاويش أوغلو وخواجة محمد آصف. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي أنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع ثلاثي أول لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان في باكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده