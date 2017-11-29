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    سياسة


    قائد القوات الجوية التركية يصل إلى أذربيجان

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٦]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وصل قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز اليوم إلى أذربيجان.

    المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه من المقرر عقد سلسلة من اجتماعات الجنرال حسن كوتشوك أكيوز في الوزارة على حامش زيارته إلى أذربيجان. وستتم مناقشات الوضع الحالي والآفاق للتعاون بين القوات الجوية للبلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    ستستمر الزيارة حتى 1 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :قائد القوات الجوية التركية يصل إلى أذربيجان
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