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    إيران تريد مشاركة سوكار في المشاريع المشتركة

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    أفادت أذرتاج نقلا عن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ان إيران تريد مشاركة سوكار في مشاريع التعاون المخططة.

    نوقش هذا ومسائل التعاون الأخرى في لقاء جرى بين رئيس شركة سوكار ونائب وزير البترول الإيراني في الشئون الدولية اميرحسين زماني نيا والوفد المرافق له.

    قال نائب الوزير الإيراني ان بلاده ستشهد زيادة حجم انتاج الغاز والنفط في المستقبل القريب بفضل مشاريع التعاون المخططة معربا عن حرص الجانب الإيراني على مشاركة سوكار كشركة ذات الخبرة الكبيرة في تلك المشاريع المشتركة.

    يذكر ان شركة NICO الإيرانية تساهم حاليا بحصة 10 في المئة في مشروع "شاهدنيز" وبحصة 10 في المئة في مشروع ممر خط انابيب الغاز لجنوب القوقاز. الى جانب ذلك، تم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثي بين إدارة "تقنيات النانو" لسوكار ومعهد البحث العلمي في صناعة النفط لشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة النفط الإيرانية "اوفشور" عام 2015.

    AZERTAG.AZ :إيران تريد مشاركة سوكار في المشاريع المشتركة
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