أذربيجان تصدر الطاقة الى حوالي 30 بلدا في العالم

عشق اباد، 29 نوفمبر (أذرتاج).

تصدر أذربيجان النفط والغاز ومنتجات النفط الى حوالي 30 بلدا في العالم.

قال ذلك نائب وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق عباسوف في حديثه مع مراسل اذرتاج على هامش مشاركته في الدورة الـ28 لمؤتمر ميثاق الطاقة الدولي في موضوع "توفير الطاقة المستدامة للمستقبل وجذب استثمارات لتنويع طرق التصدير" في عشق اباد.

يحضر اعمال مؤتمر ميثاق الطاقة الدولي الوزراء وممثلو الهيئات المعنية و49 بلدا مشاركا ومراقبا و12 منظمة دولية وإقليمية و14 شركة عملاقة للطاقة فضلا عن ممثلي وسائل الاعلام.