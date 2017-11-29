صحفي أمريكي: نحن شهود عيان دور أذرتاج المتزايد في فضاء الإعلام الدولي

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

قال الصحفي الأمريكي المحلل السياسي بيتر تئيس إن وكالة أذرتاج تبذل جهودا كبرى من اجل دعاية وتبليغ حقائق أذربيجان ومعلومات مفصلة عن نزاع قراباغ الجبلي وعن جميع مجالات البلد أمام العالم حيث أننا شهود عيان دور وكالة أذرتاج المتزايد في فضاء الإعلام الدولي مع توسع فعالياتها خارج البلاد أيضا.

وأوضح تئيس في لقاء جمعه بالمدير العام لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف انه حصل على فرصة للتعرف عن كثب على تاريخ البلد القديم وثقافته وعدد من أقاليمه خلال فترة شهرين أقام فيه.

وذكر المدير العام أصلانوف أن وكالة أذرتاج التي تعمل دون انقطاع على نشر وبث معلومات عن أذربيجان عبر العالم تمارس تبادل الأنباء والمعلومات مع شركائها مع استخدام إمكانات موارد المعلومات العالمية. وأشار أصلانوف إلى أن الوكالة ترأس حاليا مؤتمر وكالات الأنباء العالمية ومنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ منوها إلى أن هذا فتح أمام الوكالة إمكانية إقامة علاقات مع أكثر من مائة وكالة على نطاق العالم. وأشاد المدير العام كذلك بفعاليات الصحفي بيتر تئيس في نشر معلومات موضوعية عن أذربيجان واصفا إياها بمساهمة كبيرة في عمل إبلاغها جماهير أوسع.

ورفع بيتر تئيس شكره إلى قيادة البلد على الظروف المهيأة له من اجل التعرف عن كثب على أذربيجان مفيدا أن هدف الزيارة دراسة مفصلة عن البلد وتطوره واقتصاده ونزاع قراباغ الجبلي لاستكمال كتابه المعنون «سياسة أذربيجان الخارجية. مساهمة في السلام والأمن والأمان في العالم».