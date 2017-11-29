نتائج الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

أقيمت بمختلف أرجاء البلد مباريات تالية ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن غابالا سحق ميل موغان بثمانية نظيفة فيما خسر شوالان أمام ضيفه صبائل لهدف مقابل مثليه. كما فاز زيرة على حساب خزر بثلاثة أهداف دون رد بينما غُلب الجيش الرياضي بمثلها من جانب كشله على غرار انتصاري كبر وسومغايت على حساب بناء وصباح على التوالي بنفس الحساب.

وبعد هذه النتائج قد تأهل للدور ربع النهائي كل من قراباغ ونفطجي وغابالا وصبائل وكشله وكبز وزيرة وسومغايت علما بان الدور القادم خال عن أي ناد من دوري الدرجة الأولى بعد فشل كلها في التأهل في هذا الدور.