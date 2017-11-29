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    دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 14

    ٢٩.١١.٢٠١٧ [٢٢:٣٥‎]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الـ 14 من دوري أذربيجان الممتاز توباز.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام خلال ثلاثة أيام تشمل على 1-3 ديسمبر كانون الأول القادم.

    وزاد أن مباريات الجولة ستبث بثا حيا على شاشة قناة سي بي سي سبورت.

    وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراة يحل فيها نفطجي ضيفا على قراباغ زعيم الترتيب في غرة ديسمبر الجمعة فيما يضيف كبز منافسه سومغايت في ثاني ديسمبر.

    وتختتم الجولة في 3 ديسمبر بمباراتي صبائل وزيرة وغابالا وكشله.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 14
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