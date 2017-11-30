باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) عقد اليوم اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وتركيا ألمار محمدبايوف ومولود جاويش أوغلو في باكو.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وتركيا في باكو

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