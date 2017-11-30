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    سياسة


    عقد اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وتركيا في باكو

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٠:١٢]

    باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    عقد اليوم اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وتركيا ألمار محمدبايوف ومولود جاويش أوغلو في باكو.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وتركيا في باكو
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