    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١١:٤٠]

    باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند موبشار كافيد أكبر والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير خارجية باكستان
    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد شركة سيسكو
    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١١:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية جمهورية كوستاريكا
    ٢٩.١١.٢٠١٧ [١١:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء كرواتيا
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند