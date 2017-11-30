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    سياسة


    وزير الخارجية الإيراني يزور أذربيجان

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٦]

    طهران، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    سيزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أذربيجان في 1 ديسمبر.

    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قسيمي إن محمد جواد ظريف سيحضر مؤتمر "قلب آسيا هو عملية إسطنبول" الذي سيعقد في باكو.

    سيتم مناقشات العمليات الجارية حول أفغانستان والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

    ومن المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى لوزير الخارجية الإيراني.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الإيراني يزور أذربيجان
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