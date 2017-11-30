    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إيران تدشن سفينة عسكرية جديدة في بحر الخزر

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٦]

    طهران، 30 نوفمبر (أذرتاج).

    أفاد مراسل أذرتاج من طهران قول وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي بأن إيران ستدشن سفينة عسكرية جديدة محلية الصنع في إحدى قواعدها البحرية العسكرية في بحر الخزر. السفينة مزودة بكل التقنيات المعاصرة.

    AZERTAG.AZ :إيران تدشن سفينة عسكرية جديدة في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٧:٥‎٩]
    زلزال بقوة 6 درجات في إندونيسيا
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٧:٢٢]
    كشف إخفاء 500 مليار أورو عن الضرائب في اليونان
    ٢٨.١١.٢٠١٧ [٢١:٥‎٦]
    ما هي أبعاد زيارة وزير الخارجية الإيراني الى أرمينيا؟
    ٢٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
    بغداد: سيتم بناء خط أنابيب جديد لنقل نفط كركوك إلى تركيا
    إيران تدشن سفينة عسكرية جديدة في بحر الخزر