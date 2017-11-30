طهران، 30 نوفمبر (أذرتاج). أفاد مراسل أذرتاج من طهران قول وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي بأن إيران ستدشن سفينة عسكرية جديدة محلية الصنع في إحدى قواعدها البحرية العسكرية في بحر الخزر. السفينة مزودة بكل التقنيات المعاصرة.

AZERTAG.AZ : إيران تدشن سفينة عسكرية جديدة في بحر الخزر

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