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    إيران تكشف سبب زيادة حالات الإصابة بالسرطان وتطالب أرمينيا الكف عن تسميم نهر أراز

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٣]

    طهران، 30 نوفمبر، أذرتاج

    وجه مجلس الشورى الإيراني انتقادا شديدا إلى حكومة أرمينيا.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن نواب البرلمان الإيراني أعربوا عن قلقهم العميق بتلويث نهر أراز من جانب أرمينيا مطالبين الحكومة بالتصدي لذلك.

    وقال نائب ولاية أردبيل شاههور بور حسين إن أرمينيا لا تبذل أي جهد لحماية البيئة بل تقوم بتلويث مياه نهر أراز مفيدا أن سبب زيادة حالات الإصابة بمرض السرطان بين أهالي محافظة موغان بولاية أردبيل الإيرانية يعود إلى أرمينيا التي تصب النفايات المشعة إلى النهر مما يلحق أضرارا هائلة بإيران.

    وذكر نواب آخرون أن أراضي إيران المحاذية لنهر أراز أكثر الأراضي الإيرانية خصوبة بتطور الزراعة فيها. ويستعمل مزارعون محليون مياه نهر أراز لري الحقول الزراعية ولكن تلويثها من جانب أرمينيا لا يؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاجية أضعافا مضاعفة فقط بل ولكنه يسبب أيضا بزيادة حالات الإصابة بين الأهالي بمرض السرطان.

    AZERTAG.AZ :إيران تكشف سبب زيادة حالات الإصابة بالسرطان وتطالب أرمينيا الكف عن تسميم نهر أراز
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