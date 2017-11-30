كشف إخفاء 500 مليار أورو عن الضرائب في اليونان

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

كشفت أنظمة معلوماتية جديدة أعدتها وزارة المالية اليونانية عن إخفاء 500 مليار أورو عن الضرائب في اليونان خلال فترة 2002-2014م.

ونقل مراسل أذرتاج عن الناطق باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس قوله لصحفيين إن التهرب من دفع الضرائب بهذا القدر الأكبر سبب من الأسباب الرئيسية بوقوع البلد في الأزمة المالية العميقة حيث أن اليونان ملكت خلال فترة 1996-2010م مؤشرات متوسطة في النفقات ومؤشرات أدني في عائدات الضرائب على نطاق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا هو السبب الذي خيّم البلد ليسيطر عليه العجز الدائم في اقتصاد اليونان كما قاد إلى عجزنا عن خفض الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 1996م إلى 2010م وعلى الرغم من تزايد الناتج المحلي الإجمالي فما زالت ديون حكومة اليونان مرتفعة دائما.

وأضاف أن الحكومة الحالية تهدف الآن إلى إزالة ضعف هيكلي يضغط على اقتصاد البلد منذ أكثر من 40 عاما.