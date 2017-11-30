باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بحر باندا في إندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 162 كيلومتر. لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية وإعلان خطر موجات التسونامي بسبب الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 6 درجات في إندونيسيا

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