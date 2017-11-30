البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 1 ديسمبر
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٨:١٣]
باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ1 ديسمبر / كانون الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 1 ديسمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٧]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٨:١٩]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٧:٥٣]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٣]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٥:٥٦]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٣٦]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٠:١٢]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٨:١٣]
٣٠.١١.٢٠١٧ [١٠:١٧]
٢٩.١١.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٠]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٤:٥٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٧:٢٥]
٢٨.١١.٢٠١٧ [١٨:٥٤]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٤]
٢٥.١١.٢٠١٧ [٢١:٣٦]
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٤:٤٥]
٢٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥]
٢٢.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك