أول اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي في باكو

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

عقد اجتماع ثلاثي اول في 30 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في عاصمة أذربيجان باكو بحضور وزراء الخارجية لكل من جمهوريات أذربيجان ائلمار محمدياروف وباكستان الإسلامية خواجه محمد آصف وتركيا مولود جاويش اوغلو.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع الثلاثي الأول شهد التعبير عن الامتنان من تطور العلاقات الثنائية التي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل والثقة بين البلاد فيما أشار الوزراء إلى الأدوار المهمة والاستراتيجية التي تلعبها أذربيجان وباكستان وتركيا في مناطقها الموافقة وابلغوا وجود قاعدة عامة وإمكانات واسعة للتعاون المفيد والمثمر المتبادل ذاكرين العلاقات التاريخية القائمة بين الأطراف الثلاثة واكدوا على اهتمامهم القاطع بتطوير الشراكة الثلاثية بغية المزيد من تطوير الاستقرار والأمن والرقي في المنطقة.

وأبان وزراء الخارجية الثلاثة من جديد الاحترام المتبادل والدعم القاطع لمبادئ استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا مشددين على حرمان التمكين من استغلال أراضيها لغرض فعاليات مضادة لبعضها بعضا. وأعربوا عن القلق والأسف على استمرار النزاعات بالأقاليم المناسبة التي تقع عليها وأدانوا تضرر المديين الأبرياء واستخدام القوة ضد وحدة الأراضي مؤكدين على أن هذه النزاعات تمنع السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وشددوا على مطالبتهم بمعالجها سياسيا على أساس المبادئ المشار إليها أعلاه من القانون الدولي وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشاروا إلى نية دولهم التي تستهدف كشف سبل جديدة لتوسيع التعاون الثلاثي عن طريق النمو الاقتصادي والتطور المستدام خاصة زيادة نطاق مجالات من شأنها أن تضمن زيادة رفاهية شعوب البلاد الثلاثة.

وقرروا تشديد الجهود من اجل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري وتلبية وتسديد الإمكانات الفعلية من حيث الاستثمارات وتشجيع التجارة متفقين على المزيد من تعزيز التعاون المشترك بواسطة مشاريع وبرامج مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والجمارك والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة والبيئة والتعليم والعلم والثقافة والسياحة والرياضة وغيرها.

ولفت الوزراء إلى أهمية زيادة امن الطاقة في مجال الطاقة بين الدول الثلاث ودراسة إمكانات التعاون في مجال الطاقة المجددة وكفاءة الطاقة وحوار الطاقة ثلاثي الأطراف من حيث الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيع التجارة.

وعبروا عن اليقين من عودة مشاريع النقل الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنفع إلى تنمية الدول الثلاث الاقتصادية ومن تسهيلها خدمات النقل القادرة على التنافس بين آسيا وأوروبا مع التشديد على وجوب التعاون الثلاثي بغية تطوير التنسيق في شبكات سكة الحديد والطرق البرية والخطوط الجوية.

كما أكدوا على أهمية المجال الدفاعي والأمني في الاجتماع والإعراب عن الاستعداد لتطوير التعاون الفاعل فيها بينما أعادوا البيان عن الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة تهديدات أمنية عابرة للقوميات ومنها الإرهاب والتطرف والانفصالية بجميع أشكالها ومظاهرها والجرائم المنظمة العابرة للقوميات والإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها والاتجار غير المشروع بالأسلحة وبالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير القانونية والجرائم ضد البشرية والتراث التاريخي وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية وغيرها.

واستلفتوا إلى الاهتمام والاستعداد المتبادل بمواصلة الاستشارات النظامية بين الدول الثلاث الأخوية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشترك وكذلك ما منها لدى المحافل الدولية.

وأثنى الوزراء بالإنجازات التي حققتها عملية إسطنبول قلب آسيا حتى اليوم في عداد العمليات الإقليمية المستمرة والهادفة إلى تطوير الاتفاق الإقليمي من اجل السلام والاستقرار والتنمية مع التعبير من جديد عن التزامهم القاطع بعملية إسطنبول بوصفها منصة سياسية إقليمية وبتطوير فعاليات بناء الثقة في هذا الإطار وأعادوا التصديق على دعمهم عملية السلام والمصالحة التي يملكها الأفغان ويرأسونها في أفغانستان. واتفقوا على عقد الاجتماعات الثلاثية سنويا في أراضي الدول الأعضاء حسب الأبجدية.

وتوصلوا إلى اتفاق على عقد الاجتماع الثلاثي القادم عام 2018م في إسلام أباد في موعد متفق عليه بالإجماع لاحقا.

وفي ختام الاجتماع وقع وزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي على بيان باكو.