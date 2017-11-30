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    سياسة


    رئيس أفغانستان يصل إلى أذربيجان

    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٤]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في 30 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان.

    وابلغ مراسل أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين.

    وكان في استقبال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في ارض المطار وزير الاقتصاد سمير شريفوف وسفير أذربيجان لدى تركمانستان وأفغانستان حسن زينالوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس أفغانستان يصل إلى أذربيجان
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