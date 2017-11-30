الأستاذ الأذربيجاني للشطرنج يشارك في كأس الملك سلمان للشطرنج بالرياض

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

صدق الأستاذ الأذربيجاني الكبير للشطرنج شهريار محمدياروف الذي ارتفع إلى المركز الثالث في ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج مؤخرا على مشاركته في البطولة العالمية لكأس الملك سلمان للشطرنج بالشطرنج السريع وشطرنج الحرب الخاطفة التي ستنظم بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 26-30 ديسمبر المستهل.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان الاتحاد الدولي للشطرنج أن البطولة العالمية يشارك فيها اكثر من 180 أستاذ واستاذة للشطرنج عن 40 بلدا ومن جملتهم البطل العالمي الحالي ماغنوس كارلسن والروسي كارياكين والأوكراني ايفانتشوك والهندي اناند وغيرهم.

وأضاف أن جائزة بطولة الرياض تبلغ مليوني دولار الرقم القياسي. وستقام مسابقات الشطرنج السريع فترة 26-28 ديسمبر ومسابقة شطرنج الحرب الخاطفة فترة 29-30 ديسمبر.

يذكر أن السعودية تكلفت بتسديد جميع نفقات المشاركين والمشاركات في البطولة العالمية. ونظمت البطولة السابقة في الدوحة عاصمة قطر عام 2016م.