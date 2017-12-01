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    سعر النفط في الأسواق العالمية

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١١:٠٣]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 64.49 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.01 دولار.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.91 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.28 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.59 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.19 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط في الأسواق العالمية
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