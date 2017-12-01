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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية أستونيا

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية أستونيا سفين ميكسيري.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية أستونيا
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