باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج).

أقيم اليوم الأول من ديسمبر حفل توقيع وثائق بين أذربيجان وأفغانستان في حضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.

أفادت أذرتاج انه وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف ووزير المالية الافغاني أكليل أحمد حاكمي على "اتفاقية حول التعاون في المجال الاقتصادي التجاري بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الافغاني صلاح الدين رباني على "اتفاقية حول التعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم لجمهورية أذربيجان ووزارة التعليم العالي لجمهورية أفغانستان الإسلامية".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الافغاني صلاح الدين رباني على "اتفاقية حول نشاط الامن وحماية القانون بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الافغاني صلاح الدين رباني على "اتفاقية حول الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".