لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني ونظيره الأفغاني

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

جرى في 1 ديسمبر / كانون الأول اليوم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.

تم التعبير في اللقاء عن الامتنان من تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات مع التأكيد على أهمية الاجتماع الثامن للوزراء في إطار "قلب آسيا - عملية إسطنبول" المنعقد في باكو.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.