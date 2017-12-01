مأدبة غداء عمل باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠١٧ [١٥:٣٣]
باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)
أقيمت اليوم مأدبة غداء عمل بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني.
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