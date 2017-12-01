باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج) أقيمت اليوم مأدبة غداء عمل بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني.

AZERTAG.AZ : مأدبة غداء عمل باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده