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    مأدبة غداء عمل باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مأدبة غداء عمل بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني.

    AZERTAG.AZ :مأدبة غداء عمل باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
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