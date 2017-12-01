الرئيس الأفغاني يختتم زيارته إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠١٧ [١٥:٥٥]
باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)
أنهى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني زيارته اليوم إلى جمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما للضيف الرفيع المستوى.
وكان في وداع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في المطار وزير المالية سمير شريفوف والسفير الأذربيجاني لدى تركمنستان وأفغانستان حسن زينالوف ومسئولون آخرون.
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