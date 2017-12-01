    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأفغاني يختتم زيارته إلى أذربيجان

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    أنهى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني زيارته اليوم إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما للضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في المطار وزير المالية سمير شريفوف والسفير الأذربيجاني لدى تركمنستان وأفغانستان حسن زينالوف ومسئولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأفغاني يختتم زيارته إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٤:٥‎٥‎]
    علي حسنوف: أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتعزيز التضامن الإسلامي
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [٢١:٠٧]
    مقتطفات من المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والباكستاني في أذربيجان
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٤]
    رئيس أفغانستان يصل إلى أذربيجان
    ٣٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٤٥‎]
    أول اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي في باكو
    الرئيس الأفغاني يختتم زيارته إلى أذربيجان