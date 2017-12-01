باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج) أدلى اليوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني ببيان صحفي عقب انتهاء توقيع الوثائق.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني والرئيس الأفغاني يدليان ببيان صحفي

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