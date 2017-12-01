الإمارات تنوي إنشاء مطار لطائرات الشحن في جورجيا

تبيليسي، 1 ديسمبر، أذرتاج

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن الإمارات تنوي بناء مطار لطائرات الشحن في جورجيا.

ونقل مراسل أذرتاج عن الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر طريق الحرير الدولي المنعقد في تبيليسي إن «جورجيا بلد متطور وسنزيد حجم الاستثمار في هذا البلد خلال عامين مقبلين وأنوي شخصيا بناء ميناء بحري ومطار في هذا البلد».

وزاد أن الشيخ نهيان بن مبارك رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو ظبي التي قد استثمرت في اقتصاد جورجيا حوالي 200 مليون دولار.

وأضاف عن النائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة دميتري كومسيشفيلي قوله إن الميناء والمطار خاصين أساسا بالشحنات وسيتم بناؤهما خارج تبيليسي العاصمة مفيدا أنهما سوف يلعبان دورا مهما في التجارة الخارجية للبلدان الإقليمية أيضا.