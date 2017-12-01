بيان الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم بصدد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم بيانًا بصدد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الاتحاد أنه تم إدراج التعديلات والعلاوات في التشريع الأذربيجاني بشأن التلاعب بنتائج المباريات الرياضية فيما ينظم الاتحاد فعاليات توعوية نظامية حول هذه القضية المشؤومة وعواقبها مع الأندية ومجتمع كرة القدم وآخرها في 13 نوفمبر الماضي بحضور ممثلين عن النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون.

واكد الاتحاد فيه على انه على استعداد وجاهز دائما للتعاون الشامل والدعم المؤيد مع الهياكل المعنية التي تكافح التلاعب بنتائج المباريات الرياضية رغم ظهور هذه الظاهرة السلبية في جميع بلاد العالم بين الفينة والأخرى.

كما رفع الاتحاد شكره لكل جهة ذات الصلة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة والتصدي لها على تعاونها الدائم معه معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين كل محاولة للتلاعب بنتائج المباريات ومن تورط فيها.

يذكر أن لاعبي نادي كشله نظامي حاجييف ومير حسين سيدوف مدانان بتهم التلاعب بنتيجة المباراة الأخيرة للنادي في دوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.