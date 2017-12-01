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    سياسة


    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول نوفمبر تشرين الثاني المستهل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول ديسمبر الحالي 87.032.400.63 مانات و212.873.88 دولار أمريكي و 9236 يورو و5000 روبل روسي.

    ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

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