البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 ديسمبر

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ4 ديسمبر / كانون الأول.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 ديسمبر.