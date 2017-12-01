محمدياروف يستقبل ظريف على هامش عملية إسطنبول قلب آسيا في باكو

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف نظيره الإيراني جواد ظريف الذي يزور البلد حاليا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الـ 7 المنعقد في باكو على هامش قلب آسيا عملية إسطنبول.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين أثنيا في الاجتماع بجهود مستمرة متخذة نحو تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار القائمة بين إيران وأذربيجان.

وذكر الوزيران أهمية تعميق التعاون في إطار صيغ مختلفة أيضا وفقا لروح العلاقات الثنائية ولفتا في هذا السياق إلى دور مهم للاجتماع الثلاثي الأذربيجاني الإيراني التركي المخطط لعقده في باكو فترة 19-20 ديسمبر المستهل من حيث التعاون الإقليمي مع تبادلهما الآراء حول إنشاء صيغ جديدة للتعاون الثلاثي.

وتناول الجانبان مسائل تتعلق بتطوير ممر النقل الشمال الجنوب وأعربا عن اليقين من ربط هذا المشروع بين جنوب آسيا وشمال أوروبا ومن تشجيعه التعاون والازدهار على ساحة الإقليم.

كما بحثا الوزيران المسائل الخاصة بالصفة القانونية لبحر الخزر مع التعبير عن عزم أذربيجان وإيران على تطوير بحر الخزر باعتباره فضاء الصداقة والتعاون مع سائر الدول المطلة على بحر الخزر.

واكد الوزيران خلال الاجتماع على أن قلب آسيا عملية إسطنبول منصة فريدة تربط جهود الأطراف المشاركة فيها والمؤيدة بها نحو تشجيع الاستقرار والأمن والرقي في أفغانستان خاصة وفي جميع المنطقة وخارج حدودها عامة مع التشديد على أهمية اجتماع باكو الوزاري السابع على هذا السياق.