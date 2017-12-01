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    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد القومي لبلاده.

    بعث فخامته إلى سموه بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لدوام الصحة والسعادة والنجاحات المستمرة في فعالياته ودوام السلام والرفاهية للشعب الإماراتي الصديق.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
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