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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٩:١٠]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    بعث الرئيس علييف إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا اليوم المجيد بتحياته وأطيب أمنياته له موفور الصحة وللشعب الإماراتي الصديق اطراد التقدم والازدهار

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي
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