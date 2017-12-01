الاجتماع الوزاري الـ7 لقلب آسيا عملية إسطنبول يتبنى بيان باكو

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

تبنى الاجتماع الوزراء السابع لقلب آسيا عملية إسطنبول بيان باكو اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن البيان ينص على عقد اجتماع قادم في تركيا في العام المقبل.

قلب آسيا عملية إسطنبول منصة إقليمية مهمة من اجل تشجيع الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة قلب آسيا وتوسيع ارتباط أفغانستان مع جميع المنطقة عبر الحوار السياسي والتعاون الإقليمي الوثيق.

وفي قائمة الدول والمنظمات المشاركة في قلب آسيا عملية إسطنبول جمهوريات أفغانستان الإسلامية وأذربيجان والصين الشعبية والهند وإيران الإسلامية وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان الإسلامية والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بالإضافة إلى كونها مدعومة عن جانب عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية. وانضمت أذربيجان إليها عام 2012م.